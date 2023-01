Seit Neuestem hat Mutterstadt eine eigene Plakette aus Bronze, die an verdiente Mutterstadter Bürgerinnen und Bürger vergeben wird. Der Grund dafür ist ganz profan.

Haben sich Bürger und Bürgerinnen um die Gemeinde besonders verdient gemacht, und wurden sie zum Beispiel mit der Landesehrennadel, der Landesverdienstmedaille oder dem Bundesverdienstkreuz geehrt, dann hat dies auch ihre Heimatgemeinde gewürdigt. Die Geehrten erhielten bisher vom amtierenden Bürgermeister das in Leder geschnitzte Wappen von Mutterstadt. Nun neigte sich der Vorrat an Lederwappen im Rathaus dem Ende. „Leider gibt es aber nach unseren Recherchen keine Anbieter mehr, die handgeschnitzte Lederwappen in hoher Qualität produzieren. Wir mussten uns eine Alternative suchen“, berichtet Bürgermeister Hans-Dieter Schneider (SPD).

Seine Assistentin Sigrid Kindermann habe dann einen Anbieter gefunden, der wertige Bronze-Plaketten produziert, wie sich die Verwaltungsspitze das auch vorstellte. So wurde ein Entwurf für die neue Plakette geschaffen und mit dem Ältestenrat besprochen. Die Plakette ist aus Bronze, hat einen Durchmesser von 20 Zentimetern, wiegt 1585 Gramm und wird im Geschenketui überreicht, informiert der Bürgermeister weiter. Erstmals wurde sie Mitte vergangenen Jahres an Mutterstadts langjährigen Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr, Rüdiger Geib, vergeben und im Dezember ging die Plakette an die CDU-Kommunalpolitikerin Hannelore Zwierlein.