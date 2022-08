Am Mittwochmittag ist ein nagelneues Auto auf der A65 bei Mutterstadt kurz vor der Überleitung auf die B9 komplett ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilt, konnte sich der 57-jährige Fahrer selbst unverletzt aus dem Wagen befreien, den er nach eigenen Angaben gerade erst gekauft hatte. Auf dem Heimweg seien dann Flammen aus dem Motorraum gekommen. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr griff das Feuer nicht auf die Böschung über. Die Höhe des Schadens am Fahrbahnbelag konnte die Polizei am Mittwoch noch nicht näher beziffern.