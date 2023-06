Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Neujahrsempfänge stehen in fast jeder Kommune im Terminkalender. Nicht jedoch in Pandemie-Zeiten. Die Limburgerhofer wollten das nicht so einfach hinnehmen. Ergebnis: ein virtueller Empfang mit (fast) allem, was dazu gehört. Anzuschauen auf der Homepage der Gemeinde.

Was gehört zu einem richtig zünftigen Empfang zum Beginn eines neuen Jahres? Der Bürgermeister begrüßt seine Gäste, es gibt Musik, ein Schornsteinfegermeister überbringt