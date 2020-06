Zwölf Jahre waren genug für den alten Kunstrasen im Mutterstadter Sportpark. Ein neuer musste her. Und da kam die Corona-Pandemie sogar fast gelegen.

Stark beansprucht war der Kunstrasen im Mutterstadter Sportpark. Das Granulat im Belag konnte jedoch nicht ausgetauscht werden – und so ließ der Südwestdeutsche Fußballverband den Platz für den regulären Spielbetrieb in den diversen Ligen sperren. Doch ein Spezialist aus Frankenthal konnte weiterhelfen. Und bei einer Platzbesichtigung von Gemeinde-, Fraktions- und FG-08-Vertretern in Obersülzen war der passende Belag auch gefunden: ein stehender Halm mit einfachem Sand verfüllt. Für 183.000 Euro wurde der Belag ausgetauscht und zudem für 10.000 Euro ein Reinigungsgerät erworben. Die Unterhaltskosten für diesen Platz wurden laut Gemeinde durch die Neuanschaffung bedeutend reduziert, da ein teures Granulat und eine regelmäßig benötigte Wässerung des Platzes sich erübrigen. Es fallen nur noch Kosten für normalen Quarzsand sowie die jährliche professionelle Reinigung durch einen Fachbetrieb an. Bedingt durch die Corona-Krise, während der keine sportlichen Betätigungen im Sportpark stattfanden, konnte das Projekt ohne Einschränkungen im Sportbetrieb abgewickelt werden.