Zu den Pfingstferien gab es sie erstmals, die Postkarte aus der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim für die Urlaubsgrüße von daheim. Sie kam gut bei den Leuten an. Und deshalb gibt es nun die Sommer-Edition mit Ansichten aus allen Ortsteilen. Die Verwaltung lädt ein zuzugreifen.

Als kleiner Frühlingstrost war das Angebot gedacht, für alle, die Urlaubsgrüße auf die Reise bringen möchten, selbst wenn das Ziel nur der heimische Garten sein sollte. Die Nachfrage war hoch, nur noch wenige Frühlingskarten sind erhältlich. „Dafür gibt es nun druckfrisch und passend zu den großen Ferien die VG-Postkarte in der Sommer-Edition“, berichtet Pressesprecherin Ute Günther. „Bei der ersten Auflage hatten wir neben der Karte mit vier Motiven auch den Storchenkreisel als Einzelmotiv – diese Karte kam nicht so gut an. Hier war die Rückmeldung deutlich: Die Karte mit den vier Motiven passt für jeden, ganz gleich aus welcher Ortsgemeinde er kommt.“ Daher habe man auch die Sommer-Edition wieder mit vier Motiven aus Teilen der Verbandsgemeinde gestalten lassen. Eine Sonnenblume in der Mitte vermittelt das Sommergefühl. Motive und Farben machen sich bestimmt gut an jedem Kühlschrank. Manche Karte hat deshalb die Verbandsgemeinde gar nicht erst verlassen, weiß Günther durch Berichte von Bürgern und Kollegen.

Zier am heimischen Kühlschrank

Manch eine Karte wird aber auch an Kühlschränken oder Pinnwänden außerhalb der Verbandsgemeinde, ja außerhalb der Pfalz hängen. „Wir wissen, dass einige die Karte für die Urlaubsgrüße von daheim nutzen – entsprechend unserer Idee.“ Andere haben sich die Karte an die Kühlschranktür gehängt, sie wird für Grüße zwischendurch an Eltern und Großeltern verschickt oder auch für kurze Mitteilungen an Freunde und Bekannte, sagt Günther. Erhältlich seien die Postkarten kostenlos über den Außenschalter am Rathaus während der Öffnungszeiten.