Die Storchenkamera auf dem Grundschuldach in Otterstadt erfreut sich großer Beliebtheit. Zuletzt lieferte sie allerdings nicht zuverlässig Bilder, sodass sich der Verein für Heimatpflege und Naturschutz (VHNO) entschieden hat, eine neue zu installieren. Mitarbeiter der örtlichen Firma Walter Erbach Elektro haben vor ein paar Tagen die neue moderne Webkamera auf dem Schuldach angebracht „Damit können wir flüssigere Bilder sowie ein hochauflösendes Bild 24 Stunden sieben Tage die Woche weltweit ins Internet übertragen. Ein spezielles Nachtobjektiv ermöglicht rauschfreie Aufnahmen im Dunkeln“, freut sich VHNO-Schriftführer Andreas Blättner. Die Aufnahmen gibt’s im Internet unter stoerche.vhno.de oder auf der Youtube-Seite des Vereins. Dieser bedankt sich bei der BASF, die die Anschaffung der Kamera finanziell unterstützt hat. Nach Angaben von Andreas Blättner hat das im vergangenen Jahr bereits in Otterstadt brütende Storchenpaar erstmals in der Altrheingemeinde überwintert. „Wir gehen davon aus, dass uns das Pärchen Ende März, Anfang April wieder mit Eiern im Nest beglückt“, sagt Blättner. Das wären gute Voraussetzungen fürs Störchebeobachten.