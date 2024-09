Sylvia Lobocki (CDU) gibt nach mehr als 20 Jahren das Amt der Gleichstellungsbeauftragten in Bobenheim-Roxheim ab. In der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats wurde ihre Nachfolgerin gewählt. Als Seniorenbeauftragte bleibt Lobocki jedoch erhalten und auch Holger Voll wurde in seiner Funktion bestätigt.

Seit 2003 war Sylvia Lobocki (CDU) Gleichstellungsbeauftragte für Bobenheim-Roxheim, zudem seit 2018 Seniorenbeauftragte. Wegen ihres Engagements in Vereinen und in der Kommunalpolitik hatte sie 2023 die Carolus-Magnus-Medaille von der Gemeinde erhalten, mit der herausragende Verdienste um das Gemeinwohl ausgezeichnet werden. Nun hat Lobocki sich zumindest in der Position der Gleichstellungsbeauftragten zurückgezogen. Als ihre Nachfolgerin auf der Position wurde Daniela Krackl (CDU) einstimmig gewählt. Weitere fünf Jahre hängt Sylvia Lobocki allerdings als Seniorenbeauftragte der Gemeinde dran. Sie wurde einstimmig für diese Position, die sie seit 2018 innehat, wiedergewählt. Ebenfalls einstimmig in seinem Amt als Behindertenbeauftragter bestätigt, wurde Holger Voll (SPD), der diese Aufgabe 2017 übernommen hat.