Für acht Flurstücke nördlich des Littersheimer Wegs hat sich die Gemeinde Bobenheim-Roxheim ganz oder teilweise ein Vorkaufsrecht gesichert. So soll die „geordnete städtebauliche Planung“ des neuen Wohngebiets gewährleistet werden.Der Vorkaufsrechtsatzung hat der Gemeinderat einstimmig bei Enthaltungen aus den Reihen der Grünen-Fraktion zugestimmt. Die Gemeinde bekommt damit das Recht, in einen Kaufvertrag einzutreten, den der Eigentümer einer Ackerfläche im Plangebiet mit einem Dritten geschlossen hat. Ziel ist es laut Bürgermeister Michael Müller (SPD), dass die Gemeinde möglichst viel des knapp 4,6 Hektar großen Geländes in ihren Besitz bekommt, um später selbst entscheiden zu können, an wen die Bauplätze vergeben werden.

Für die Gestaltung des Baugebiets sollen vier Planungsbüros gegen eine Aufwandsentschädigung Vorschläge machen. Damit folgt der Gemeinderat einem Antrag der CDU-Fraktion. So könne aus mehreren Erschließungsentwürfen der beste ausgewählt werden und sei doch nicht verpflichtet, diesen Entwurf mit dem jeweiligen Büro umzusetzen. Die Parameter für die Auswahl der Büros, die angefragt werden, soll die Verwaltung erstellen und dem Gemeinderat vorlegen.