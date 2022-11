Je ein Navigationsgerät und die Lenkräder wurden in der Nacht auf Freitag aus zwei Autos gestohlen, das in der Straße Am Eispfad in Mutterstadt geparkt war. Die Polizei vermutet, dass es jeweils dieselben Täter waren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.