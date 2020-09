Bio-Apfelsaft aus eigener Herstellung verkauft der Bobenheim-Roxheimer Verein für Naturschutz- und Heimatpflege am Freitag und Samstag, 11. und 12. September. Der Erlös ist dabei auch für ein kulturelles Projekt vorgesehen.

Neun Euro soll ein Fünf-Liter-Behälter des frisch abgefüllten Bio-Apfelsafts kosten. Die Früchte dafür stammen von den Streuobstwiesen des Vereins für Naturschutz und Heimatpflege. Sie werden am Freitag und Samstag laut Mitteilung des Vereins direkt vor Ort im Innenhof des Feuerwehrgerätehauses im Pfalzring, Ecke Haardtstraße, gepresst und abgefüllt. Die Aktion läuft dort jeweils von 10 bis 14 Uhr.

Bestellungen für den Bio-Apfelsaft werden vorab auch telefonisch und per E-Mail entgegengenommen von Ewald Marx, Telefon 06239 3007, per E-Mail an e.marx@gmx.de. Die Lieferung des Apfelsaftes erfolgt laut Pressemitteilung dann frei Haus. Der Erlös ist für die Aufgaben des Vereins und für den Erhalt des Heimatmuseums bestimmt. „Wir mussten dieses Jahr wegen Corona alle Veranstaltungen absagen. Die Apfelsaftaktion ist 2020, außer den Mitgliedsbeiträgen, unsere einzige Einnahmequelle“ , sagte Marx gegenüber der RHEINPFALZ.