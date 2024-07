Die Naturfreunde in Bobenheim-Roxheim veranstalten am Sonntag, 28. Juli, eine Wanderung rund um die Gemeinde. Treffpunkt ist laut einer Pressemitteilung um 10 Uhr am Walter-Wilhelm-Haus (Von-Heyl-Straße 2). Dort beginnt die rund zwölf Kilometer lange Wanderstrecke, die über größtenteils gut begehbare Wege führt, schreiben die Naturfreunde. Eine Rucksackverpflegung ist mitzubringen. Abschluss der Tour ist am Naturfreundehaus, wo ein Grillfest gefeiert wird. Anmeldungen und nähere Infos bei Frank Bloß unter Telefon 06239 5086116 oder unter 0174 3497924.