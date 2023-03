Ein 19-Jähriger ist in der Nacht auf Mittwoch in Waldsee mit dem Auto gegen eine Hauswand gefahren und hat dabei erheblichen Sachschaden angerichtet. Laut Polizei war der junge Mann aus Ludwigshafen um kurz nach Mitternacht in der Rosengasse unterwegs. An der Einmündung der Grabengasse sei er nach eigener Aussage zunächst in die falsche Richtung abgebogen und habe dann versucht mit dem Pkw zu rangieren. Da er dabei den falschen Gang einlegte, stieß er mit dem Auto gegen eine Hauswand. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 19-Jährige beim Autofahren eine Sehhilfe tragen muss, was er jedoch nicht tat. Da dies möglicherweise ein Grund für den Unfall war, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Am Auto und an der Hauswand entstand insgesamt Sachschaden von rund 2000 Euro.