69 Jahre lang ist Hubert Lerch Priester gewesen, mit 93 Jahren war er einer der ältesten noch lebenden des Bistums Speyer. Am 12. November ist der frühere Pfarrer von Maxdorf, Birkenheide und Fußgönheim nun nach schwerer Krankheit gestorben. 1952 empfing er die Priesterweihe, von 1961 bis 1989 war er Pfarrer in Maxdorf. Von 1974 bis 1989 zusätzlich in Birkenheide und von 1980 bis 1989 betreute er die Pfarrei Fußgönheim. Danach war er Seelsorger am Marienkrankenhaus in Ludwigshafen.

„Der Gute Hirte war ihm stets Vorbild für sein pastorales Handeln und Wirken. Ihn versuchte er nachzuahmen“, sagt Maxdorfs Pfarrer Raimund Röther über Lerch, „er versuchte die Botschaft Jesu Christi stets lebendig und für die Menschen empfänglich umzusetzen.“ Am Montag, 22. November findet um 13 Uhr das Requiem in der Kirche St. Konrad in Speyer-Nord statt.