Um Nachhaltigkeit geht es am Samstag, 28. September, von 14 bis 17 Uhr in Bobenheim-Roxheim, rund um die protestantische Kirche im Ortsteil Roxheim. Im Martin-Luther-Gemeindehaus findet nach bewährtem Muster die beliebte Kleidertauschbörse statt. Vor der protestantischen Kirche werden alte Brillen und Handys sowie Naturkorken gesammelt, daneben suchen gebrauchte Bücher und andere Medien am Stand des Fördervereins der Gemeindebücherei ein neues Zuhause. Es gibt Infos über eine Bürgerenergiegenossenschaft, die BUND-Ortsgruppe und über Foodsharing im nördlichen Rhein-Pfalz-Kreis. Die Lebensmittelretter verschenken aussortierte Lebensmittel von Supermärkten oder Bäckereien. Außerdem werden Kaffee, Kuchen und Sekt angeboten. Wer Kuchen mitnehmen möchte, soll einen Behälter mitbringen, um Müll zu vermeiden.