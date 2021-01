Eine Verkehrsinsel samt Schild ist am Mittwochmittag bei einem Unfall am Kreisverkehr nahe des Harthausener Ortseingangs in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Verursacher beging Unfallflucht, wurde aber dank einer aufmerksamen Zeugin ermittelt.

Ein Lkw fuhr laut Polizei um kurz nach 12 Uhr aus dem Kreisverkehr hinaus in Richtung Dudenhofen. Dabei kam er von der Fahrspur ab und überfuhr das in der Ausfahrt des Kreisels stehende Verkehrszeichen, das dabei aus der Bodenverankerung gerissen wurde. Eine andere Verkehrsteilnehmerin, die den Unfall beobachtet hatte, verständigte die Polizei. Laut der Zeugenaussage verließ der Fahrer an der Unfallörtlichkeit zwar zunächst sein Fahrzeug, beim Eintreffen der Polizei war er aber bereit weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Über das von der Zeugin notierte Kennzeichen des Firmen-Lkw konnte der verantwortliche Fahrer jedoch nachträglich ermittelt werden. Es handelte sich um einen 72-Jährigen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis. An seinem Lkw konnten Unfallspuren festgestellt werden. Gegen den Mann ermittelt die Polizei nun wegen Verkehrsunfallflucht.