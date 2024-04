Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit dem Aus der Ökumenischen Sozialstation Lambsheim stehen auch die Krankenpflegevereine, Träger der Einrichtung, vor einer ungewissen Zukunft. Von einem geordneten Übergang in andere Strukturen spricht kaum jemand der Beteiligten. Viel mehr wird der Zustand seit Dezember als chaotisch beschrieben. So mancher Verein will aufgeben.

„Da sind einige Dinge passiert, die mir nicht gepasst haben“, schimpft Inge Blankenburg und bezieht sich auf die im vergangenen Jahr in die Insolvenz gerutschte Ökumenische Sozialstation