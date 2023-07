Eine 76-Jährige, die am Sonntag nach einem Badeunfall im Altrhein bei Waldsee ins Krankenhaus eingeliefert wurde, ist verstorben. Wie die Polizei mitteilt, hatten Zeugen nachmittags gegen 15.15 Uhr gemeldet, dass eine leblose Person aus dem Altrhein geborgen wurde. Es handelte es sich um eine 76-jährige Frau, die zuvor mit einer Luftmatratze in dem Gewässer gebadet hatte. Ersthelfer hatten die Frau reanimiert. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo sie am Montag starb. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Todes aufgenommen.