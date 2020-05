Ein 41-Jähriger ist am Samstag gegen 22.30 Uhr mit seinem Auto gegen eine Straßenlaterne gefahren und dabei leicht verletzt worden. Laut Polizeibericht fuhr der Mann auf der Landstraße 530 von Mutterstadt in Richtung Dannstadt-Schauernheim und verlor beim Verlassen des Kreisverkehrs vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Während die Schifferstadter Beamten den Unfall aufnahmen, stellten sie Atemalkoholgeruch beim Unfallverursacher fest. Ein Test habe einen Wert von 2,65 Promille ergeben. Gegen den Fahrer werde nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt, sein Führerschein sei sichergestellt worden und es drohe der Entzug der Fahrerlaubnis sowie eine Geldstrafe. Der Pkw-Fahrer sei zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235/4950 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de melden können.