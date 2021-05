Das Finale des 34. Mundart-Wettbewerbs Dannstadter Höhe wird aufgrund der noch geltenden Corona-Schutzmaßnahmen auf den 3. September verlegt. Das hat laut Gemeindeverwaltung die Jury des überregionalen Mundart-Wettbewerbs beschlossen. So bekämen alle Preisträger die Möglichkeit, ihren Beitrag auf der Bühne im Zentrum Alte Schule in Dannstadt zu präsentieren. „Vielleicht können wir dann sogar für Publikum öffnen“, sagt Stefan Veth, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim, zuversichtlich. Bis zum Einsendeschluss am 1. April 2021 sind fast 90 Beiträge eingegangen, daraus wurden 15 Finalisten ausgewählt. Geplant war das Finale eigentlich für Freitag vor Pfingsten. Schon beim 33. Wettbewerb im vergangenen Jahr musste es auf den Spätsommer verlegt werden.