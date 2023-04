Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Agrarservice der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz wird am 15. Oktober auf eine neu gegründete Kartoffelvertriebsgesellschaft aus Sittensen in Niedersachsen übergehen. Der Bankvorstand will das als Bekenntnis zum Standort Beindersheim verstanden wissen. Der Betrieb mit seinen 41 Mitarbeitern solle dadurch gestärkt werden.

Der Vertrag sei am Dienstag unterzeichnet worden, sagte am Donnerstag Vorstandsmitglied Till Meßmer, der in der VVR Bank für die Beindersheimer Warenabteilung zuständig ist. Zuvor seien