Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Haushaltsentwurf der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim für das aktuelle Jahr ist und bleibt ein heißes Eisen: In der dritten Beratungsrunde – und der ersten Sitzung seit Beginn der Corona-Pandemie in der Region – haben Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses erneut Kritik an dem Zahlenwerk geäußert. Vor allem ein Punkt wurde stark diskutiert.

„Ich will keine Interimswirtschaft bis zur Sommerpause oder sogar bis zum Ende des Jahres“, machte VG-Bürgermeister Michael Reith (SPD) in der Sitzung am Mittwoch