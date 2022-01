Jedes Jahr schmückt die Mechtersheimer Familie Schäfer ihr Haus rund um das Weihnachtsfest mit tausenden LEDs und bittet Schaulustige, eine kleine Spende für einen guten Zweck dazulassen. Fast 56.000 kleine Lichter erstrahlten zwischen Ende November und 6. Januar immer abends sowie eine Stunde am Morgen in der Robert-Koch-Straße 14a. Diesmal seien 1500 Euro zusammengekommen, berichtet Christian Schäfer begeistert. Das sind rund 600 Euro mehr als im vergangenen Jahr. Das Geld soll an das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen gehen. Die Familie Schäfer bedankt sich bei allen RHEINPFALZ-Lesern, die gespendet haben.

