Einen musikalischen Gruß gen Himmel schicken, an die lieben Verstorbenen – das ist die Idee des „Konzerts für Engel“. Dafür können noch Titelwünsche abgegeben und Karten erworben werden.

Die Mutterstadter Sopranistin Ulrike Machill und ihr Bruder, der Tenor Volker Bengl, laden wieder an Allerheiligen, 1. November, ab 17 Uhr in die evangelische Kirche Mutterstadt ein. Begleitet werden sie an der Orgel und dem Klavier von Stefan Franz. Seit vielen Jahren veranstalten die beiden das Konzert mit großem Erfolg. Die Besucher können sich mehrere Wochen vor dem Konzert ein Lied wünschen, das sie an einen geliebten Menschen, der verstorben ist, erinnert. Die Geschwister werden es dann vortragen und, wenn gewünscht, auch den Namen und ein paar Worte dazu sagen. Dieses Gedenken mit persönlichen Interpretationen der Titel ist eine Herzensangelegenheit für die beiden bekannten Sänger, die schon auf großen Bühnen auftraten.

Titelwünsche können per E-Mail an ulrike.machill@kabelmail.de oder unter Telefon 06234 945163 abgegeben werden. Karten gibt’s für 20 Euro ab dem 1. September in der Mutterstadter Kronen- und Pfalz-Apotheke sowie in Mutters Presseshop.