Sein Sohn liege auf der Intensivstation des Mannheimer Klinikums aufgrund einer Corona-Infektion im Sterben - diese schockierende Nachricht übermittelten laut Polizei eine angebliche Krankenhaus-Mitarbeiterin und danach ein ebenso angeblicher Professor einem 80-Jährigen am Donnerstag am Telefon. Um das Leben seines Sohnes zu retten, müsse aus der Schweiz ein Medikament für einen mittleren vierstelligen Betrag eingeflogen werden. Der Pilot würde in Dannstadt zwischenlanden. Der Senior übergab daraufhin gegen 16.30 Uhr in der Brucknerstraße einem Mann einen mittleren vierstelligen Betrag. Beschreibung laut Polizei: etwa 1,75 Meter groß und schlank, 40 bis 50 Jahre alt, schwarze Maske, schwarze Lederjacke, dunkle Schuhe und dunkle Hose. Während der gesamten Zeit wurde der 80-Jährige durch die Betrüger am Telefon gehalten, sodass er niemand informieren konnte. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.