Ein Anwohner ist am vergangenen Mittwoch gegen 11.30 Uhr in der Straße In den Pfützen in Dannstadt-Schauernheim ausgeraubt worden, teilt die Polizei am Montag mit. Ein 30-Jähriger soll unter Vorhalt eines Messers 250 Euro Bargeld von dem Bewohner gefordert haben. Nachdem der Mann das Geld erhalten hatte, flüchtete er. Bei einer „intensiven Fahndung mit starken Polizeikräften“ konnte der 30-jährige Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Er wurde bereits am Donnerstag dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal einen Unterbringungsbefehl. Der 30-Jährige wurde in eine psychiatrischen Klinik gebracht.