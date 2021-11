Mit 3,4 Promille hat ein 49-Jähriger am Sonntagmittag in Dudenhofen und Speyer mehrere Verkehrsunfälle verursacht, bevor Beamte der Polizeiinspektion Speyer ihn schließlich stellen konnten. Wie die Polizei mitteilt, kollidierte der Mann zunächst gegen 12.45 Uhr mit seinem Fahrzeug mit einer Mauer in der Dudenhofener Carl-Zimmermann-Straße. Von dort fuhr er laut Bericht weiter nach Speyer. Gegen 13 Uhr versuchte er in der Blaulstraße einzuparken und traf dabei gleich zwei parkenden Fahrzeuge. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 1500 Euro. Der Mann aus Speyer verließ den Unfallort daraufhin zu Fuß, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach dem ersten Atemalkoholtest wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs.