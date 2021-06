Mit einem Lkw ist am Dienstagmittag ein Auto auf der B9 in Höhe der Anschlussstelle Dudenhofen-Süd zusammengestoßen. Der 87-jähriger Autofahrer war laut Polizei in Richtung Germersheim unterwegs und überholte den Lastwagen. Beim Einscheren schätzte er den Abstand falsch ein und kollidierte mit dem anderen Fahrzeug, wodurch sich sein Auto drehte und von dem Laster mitgeschleift wurde. Es blieb bei einem Sachschaden, der auf zirka 3500 Euro geschätzt wird. Der rechte Fahrstreifen musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.