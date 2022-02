Zwei Teenager sind am Montag, 28. Februar, gegen 4 Uhr in der Früh mit einem gestohlenen Fahrrad auf der A650 von Bad Dürkheim Richtung Ludwigshafen unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, meldeten sich mehrere Zeugen bei den Beamten, dass zwei Personen mit einem Fahrrad auf der A650 in Richtung Ludwigshafen unterwegs sein sollen. Kurz vor dem Autobahnkreuz Ludwigshafen erwischte eine Funkstreife tatsächlich die Jugendlichen. Bei den beiden handelte es sich laut Polizeibericht um ein 15-jähriges Mädchen und einen 15-jährigen Jungen. Beide behaupteten, mit dem Einverständnis ihrer Eltern auf dem Weg zu einem Bekannten nach Mannheim zu sein. Bei der Überprüfung des Fahrrads stellte sich heraus, dass dieses zuvor gestohlen worden war. Die beiden Jugendlichen räumten ein, dass sie das Rad am Bahnhof Bad Dürkheim entwendet hatten. Sie wurden mit auf die Polizeidienststelle genommen und es wurden die Erziehungsberechtigten verständigt. Gegen die 15-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrraddiebstahl eingeleitet.