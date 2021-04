Langsam hat sich eine Autofahrerin am Donnerstag gegen 16.40 Uhr laut Polizei an der Einmündung der Angelstraße in die Hauptstraße mit ihrem Wagen vorangetastet. Doch als aus Richtung Ortsmitte auf der Hauptstraße ein Radfahrer gefahren kam, kollidierte dieser mit dem Fahrzeug und fuhr weiter. Es entstand ein Sachschaden. Der Radfahrer wird auf 14 bis 16 Jahre geschätzt. Er trug eine Zahnspange. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise nimmt die Polizei Schifferstadt unter Telefon 06235/495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.