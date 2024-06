Nach einem Hinweis über einen Schlangenlinien fahrenden Pkw haben Polizeibeamte den Fahrer des Wagens am Donnerstagabend in der Böhler Straße in Dannstadt-Schauernheim angehalten. Bereits bei der Ansprache des 36-jährigen Fahrzeuglenkers aus Ludwigshafen bemerkten die Polizisten starken Alkoholgeruch. Ein anschließend durchgeführter Atem-Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von 3,17 Promille. Dem 36-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.