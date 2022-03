Von einem missglückten Einparkmanöver am Dienstag berichtet die Polizei. Bis zu seiner Wohnung in der Ostpreußenstraße in Dannstadt-Schauernheim habe es der Autofahrer gegen 17.15 Uhr geschafft, doch zum Einfahren in den Hof habe es nicht mehr gereicht. Stattdessen hat der Mann mit seinem Wagen ein auf der Straße geparktes Auto gerammt und damit einen Schaden in einer Gesamthöhe von etwa 1400 Euro verursacht. Der Grund für das missglückte Manöver dürfte der Konsum von Alkohol gewesen sein. Bei der Unfallaufnahme jedenfalls nahmen die Beamten einen entsprechenden Geruch wahr. Dem Fahrer wurde daher zwecks Feststellung des Promillewerts auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den Mann wird jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.rhp/ww