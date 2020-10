Achtmal seit seiner Wahl vor einem Jahr hat der Bobenheim-Roxheimer Beirat für Migration und Integration nicht öffentlich getagt. In der ersten öffentlichen Sitzung wurden erste Ideen und Aktionen vorgestellt.

Den Start in die Beiratsarbeit haben sich die sechs Mitglieder sicher anders vorgestellt. Geplant waren Veranstaltungen wie ein Kinderfamilienfest, um mit den Bobenheim-Roxheimer Bürgern in Kontakt zu treten und sich als Institution vorzustellen. „Veranstaltungen mit Präsenz waren dieses Jahr leider nicht möglich, wir müssen uns jetzt wohl über Mundpropaganda verbreiten“, sagte die Vorsitzende Andrea Hettmannsperger bei der ersten öffentlichen Sitzung. Dadurch sei es noch schwerer, die Zielgruppe zu erreichen.

Trotz der außergewöhnlichen Umstände konnte der Beirat für Migration und Integration aber schon eine Straßenkunst-Aktion anlässlich des Weltkindertags veranstalten. Unter dem Motto „Macht Bobenheim-Roxheim bunt“ haben Kinder 28 Fotos von Kreidebildern auf Straßen und Plätzen eingereicht, die man auf der Homepage der Gemeindeverwaltung anschauen kann.

Sprechstunde in Planung

Der Beirat will ein Netzwerk von Bürgern, Vereinen und anderen Einrichtungen aufbauen, betonte Hettmannsperger. Durch die Vernetzung erhoffe man sich den Abbau von Vorurteilen und mehr Interesse an anderen Nationen. „Alle Menschen sollen sich in Bobenheim-Roxheim wohlfühlen können“, so Hettmannsperger. Im Sinne der Vernetzung waren zur Sitzung auch die Leiter der Pestalozzi- und Rheinschule eingeladen.

Über besondere Hilfen und Anlaufstellen für Menschen mit Migrationshintergrund wird laut Hettmannsperger ebenfalls nachgedacht. Beispielsweise sollen ein kostenloser Dolmetscherpool und Aktionen zum gemeinsamen Ausfüllen von Schulformularen auf den Weg gebracht werden. Eine Sprechstunde sei in Planung. Sie soll alle zwei Wochen mit je zwei Ansprechpartnern aus dem Beirat stattfinden. Das Angebot soll aber nicht nur für Migranten gelten, sondern auch für andere Bürger, die Fragen haben. Der Beirat für Migration und Integration ist per E-Mail an migrationsbeirat@bobenheim-roxheim.de erreichbar.