Endlich kann die Gemeindeverwaltung in die Umgestaltung der Bobenheim-Roxheimer Kindergartenlandschaft einsteigen. Der neue Gemeinderat hat dafür am Mittwoch einstimmig und mit Applaus einen Masterplan verabschiedet. Wenn alles läuft wie gedacht, hat der Ort am Ende zwei Kindergärten weniger, aber viel mehr Betreuungsplätze als im Moment.

Zweieinhalb Jahre ist es her, dass das auf Kindergärten spezialisierte Architekturbüro Hort und Hensel den damaligen Gemeinderatsmitgliedern den Handlungsbedarf