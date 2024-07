Die in den Gemeinderat gewählten Vertreter des CDU-Ortsverbands Bobenheim-Roxheim haben ihren Fraktionsvorstand bestimmt. Sprecher ist demnach Martin Zauchner, seine Stellvertreter sind Christian Reber und Jan Wolfmüller. Laut Mitteilung des Ortsverbandsvorsitzenden Georg Zwilling wird am 13. August eine Mitgliederversammlung mit Vorstandswahl stattfinden. Geplant sei, dass alle Fraktionsmitglieder zu Beisitzern ernannt werden, um Mandatsträger und Vorstand enger zusammenzubringen. Die Christdemokraten sind bei der Gemeinderatswahl am 9. Juni mit 39,1 Prozent der Wählerstimmen und damit elf Mandaten stärkste Kraft geworden. Nach RHEINPFALZ-Informationen wollen sich CDU und SPD nicht auf eine große Koalition, sondern auf eine „punktuelle Zusammenarbeit“ verständigen.

Auf Anfrage haben auch FWG und Grüne die Namen ihrer Fraktionsvorsitzenden bekanntgegeben. Sprecher der sechs Freien Wähler im Rat wird Manfred Schärf, die dreiköpfige Gruppe der Grünen wird von Steffen Mosis geleitet. Die SPD hatte bereits Werner Bigott als Fraktionsvorsitzenden benannt.