Während des SPD-Maifests an der Mutterstadter Walderholung ist eine Frau von einem Unbekannten beleidigt und bespuckt worden. Wie die Polizei mitteilt, erschien der unbekannte Täter am Mittwochmorgen vor Ort, beleidigte eine 61-jährige Festbesucherin und spuckte ihr ins Gesicht. Die Polizei sucht nun Zeugen. Der Mann soll etwa 60 Jahre alt und schlank sein. Er führte ein Fahrrad mit auffällig vielen Gegenständen mit sich. Wer Hinweise zur Aufklärung geben kann, möchte sich bei der Polizei Schifferstadt melden; telefonisch unter 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.