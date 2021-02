In Otterstadt und in Waldsee finden ab diesem Wochenende wieder wöchentlich Gottesdienste in den katholischen Kirchen statt. Das haben die jeweiligen Gemeindeausschüsse entschieden.

In Otterstadt ist die nächste Heilige Messe am Samstag ab 18.30 Uhr. In Waldsee kommen die Gläubigen am Sonntag, 9.30 Uhr, mit Hygiene- und Abstandsregeln erstmals wieder zusammen. Dieser Gottesdienst ist allerdings schon ausgebucht. Für die Waldseer Messe ist immer mittwochs eine Anmeldung im Pfarramt erforderlich (Telefon 06236 429080). Die Gottesdienste unter der Woche entfallen weiterhin. In der Pfarrei Hl. Hildegard, zu der die Kirchengemeinden in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen gehören, werden weiterhin keine Gottesdienste mit Gläubigen vor Ort gefeiert und das bis einschließlich 7. März. Das Pastoralteam und der Pfarreirat begründen dies mit den Entscheidungen der Bundesregierung und den Virusmutationen. Auf der Internetseite der Pfarrei gibt es jedoch digitale Gottesdienst-Angebote. Genauso verfährt auch die Pfarrei Seliger Paul Josef Nardini, zu der die Gläubigen in Lingenfeld und Schwegenheim gehören. Sie knüpft das Aussetzen der Heiligen Messen ebenfalls an den staatlichen Lockdown.