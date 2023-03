Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einkaufen und Bahnfahren sind seit Montag nur noch mit Mundschutz erlaubt. Menschen müssen weiterhin Abstand wahren und Einschränkungen im Alltag in Kauf nehmen. In den kommunalen Gremien läuft auch einiges anders. Tagen dürfen sie – unter bestimmten Voraussetzungen. Doch eine Frage bleibt: Ist es in Ordnung, dass da fast zwei Dutzend Menschen ohne Mundschutz in einem Raum sitzen?

„Wir verstoßen gegen das Vermummungsverbot.“ Klaus Pohlmey (Grüne) lacht laut. Mund und Nase sind hinter einer bräunlichen Schutzmaske versteckt. Ob Ramona Klein (Grüne)