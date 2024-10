Gemeinsam Gutes tun, indem man die Natur von Streumüll befreit, das können Bobenheim-Roxheimer am Samstag, 9. November. Die Gemeinde ruft zum Gemarkungsputz auf.

Es müssen gigantische Mengen an Abfall sein, die hierzulande in der Natur herumliegen. Wer nur einmal eine halbe Stunde mit dem Blick dafür in Feld und Flur unterwegs ist, weiß, wie schnell sich ein großer Müllbeutel mit achtlos weggeworfenen Kunststoffverpackungen füllt. Und dann gibt es da noch die Zeitgenossen, die Sperrmüll, Autoreifen, Bauschutt, Elektrogeräte und Farbeimer im Grünen abladen und verschwinden. So gelangen Schadstoffe in den Boden und in die Gewässer, und das Problem mit Mikroplastik in der Umwelt wird immer größer und gefährlicher.

Dagegen möchten viele Menschen etwas im eigenen Umfeld tun. Sie schließen sich Aktionsgruppen an, die gemeinsam umherstreifen, um Streumüll und Problemabfälle einzusammeln. Dreck-weg-Tag, Aktion Saubere Umwelt, Gemarkungsputz ... Die Titel für solche Zusammenkünfte sind vielfältig, der Gedanke dahinter und der Ablauf aber gleich: Die kleinen und großen Bürger treffen sich an einer bestimmten Stelle, werden in Gruppen aufgeteilt und laufen das Gemeindegebiet oder einen Teil davon ab. Ehrenamtliche oder Bauhofmitarbeiter sorgen für Container oder Sammelfahrzeuge, mit denen der aufgelesene Müll ordnungsgemäß entsorgt werden kann. Zum Abschluss wird gemeinsam gevespert.

Am Samstag, 9. November, soll so eine Aktion in Bobenheim-Roxheim stattfinden. Die Sammelaktion beginnt um 9 Uhr an zwei Orten: am Feuerwehrgerätehaus in der Haardtstraße und am Silberseeparkplatz. Um eine Arbeitsgruppeneinteilung im Vorfeld vornehmen zu können, bittet die Gemeinde die Freiwilligen darum, auf der Internetseite www.bobenheim-roxheim.de das Anmeldeformular herunterzuladen und es ausgefüllt an die Bauabteilung zu schicken. Die Anmeldung mit Angaben, wie sie im Formular erbeten werden, ist auch per E-Mail an bauen@bobenheim-roxheim.de möglich. Wo der jeweilige Helfer hinkommen soll, erfährt er rechtzeitig per Mail. Der Imbiss findet nach der Gemarkungsreinigung gegen 12 Uhr im Feuerwehrhaus statt.