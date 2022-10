Ein Fahrrad und einen Mähroboter haben Unbekannte gestohlen, nachdem sie in der Nacht auf Freitag zwischen 0 und 6 Uhr in ein Gartenhaus in der Pestalozzistraße eingebrochen sind. Der Schaden wird nach Angaben der Polizei auf rund 2500 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern oder der Tat erbittet die Polizeiinspektion Schifferstadt telefonisch unter 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.