Stabübergabe beim Lions Club Schifferstadt Goldener Hut: Ulli Sauer hat das Amt des Präsidenten der 1993 gegründeten hiesigen Organisation übernommen. Vorgänger Matthias Wiechers kann derweil auf ein Jahr mit Rekordspenden zurückblicken.

Eine Spendensumme von 41.000 Euro habe in der Amtszeit 2023/24 ausgeschüttet werden können, teilt der Club mit. Der Löwenanteil von 36.000 Euro sei in regionale Projekte geflossen, wie für das Uffbase-Präventionsprojekt, Klasse 2000, das Musikprojekt der Realschule Schifferstadt, Vogelpark, ökumenisches Gemeinschaftswerk, Musikverein, Verein für Heimatpflege und viele Einrichtungen mehr. Mit 5000 Euro seien internationale Projekte im Kongo, in Tansania und in Benin unterstützt werden.

In seinem Rückblick erinnerte der scheidende Präsident an zahlreiche gesellige Zusammenkünfte, aber auch an ernste Themen wie seelische und körperliche Gesundheit, Augenheilkunde, Rentenversicherung, Geldanlage, Europawahl und Umgang mit Blindheit. Es habe viele Vorträge gegeben zum Thema Resilienz entwickeln – Zukunft gestalten. Außerdem habe es die bewährten Lions-Aktivitäten gegeben wie Summertime-Jazz, Matinee junger Künstler und die Adventskalender-Aktion mit 3000 verkauften Exemplaren. Der neue Präsident Ulli Sauer stellte sein Programm für die kommenden zwölf Monate vor.