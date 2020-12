„Ich bin hier eingeschlossen, bitte helfen Sie mir!“ – einen Zettel mit dieser Aufschrift hat laut Polizei eine Mitarbeiterin der Postfiliale in der Waldseer Ludwigstraße auf der Theke gefunden, als sie am Donnerstag zur Arbeit kam. Am Vortag, da sei sich die Dame sicher gewesen, habe dieser Zettel noch nicht dort gelegen. Der Gefangene war jedoch nicht aufzufinden. Wie sich später herausstellte, war ein Lieferfahrer von einem Kollegen versehentlich kurzzeitig in der Filiale eingeschlossen worden. Mit dem Zettel habe er auf sich aufmerksam machen wollen. Der Kollege habe sein Versehen jedoch schnell bemerkt und den Lieferfahrer wieder befreit, klärt die Polizei den Vorfall auf.