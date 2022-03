In der Zeit von Montag, 4. April, bis Freitag, 8. April, werden am Kreisverkehr Ludwigshafener Straße und Riedstraße im Gewerbegebiet Dannstadt Rinnenanlage und Bordsteine erneuert. Laut dem Landesbetrieb Mobilität Speyer wird die L530 (Ludwigshafener Straße) in dieser Zeit halbseitig gesperrt. Die Ausfahrt vom Kreisel in Richtung Ortsmitte für den Kfz-Verkehr müsse über den gesamten Zeitraum gesperrt werden. Die Gegenrichtung, von Innenstadt zum Kreisel, ist nicht betroffen, der Rad- und Gehweg bleibe in beide Richtungen befahrbar. Für Kraftfahrzeuge werde eine Umleitung über die A65 ausgeschildert, für landwirtschaftlichen Verkehr über Wirtschaftswege. Der Kreisverkehr selbst und die Zufahrten des Gewerbegebiets bleiben durchgängig befahrbar.