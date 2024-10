30 Fahrzeuge und über 100 Personen sind Anfang September beim Brand einer Lagerhalle in Dannstadt im Einsatz gewesen. Die Ermittlungen dauern laut Polizei noch an, weil ein Gutachter seine Arbeit noch nicht beendet hat. Derweil lässt sich aber schon abschätzen, dass der Sachschaden am Ende wohl höher sein wird als ursprünglich vermutet.

Noch nicht abgeschlossen sind die Ermittlungen zu dem Brand einer Lagerhalle bei einem landwirtschaftlichen Betrieb in Dannstadt-Schauernheim. Ausgebrochen ist das Feuer am späten Nachmittag des 2. September.