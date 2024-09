Die gute Nachricht vorne weg: Beim Brand der Lagerhalle in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Dannstadt am Montagabend ist nach offiziellen Angaben niemand verletzt worden. Die Löscharbeiten gestalteten sich aufwendig. Der Einsatzleiter lobt die Unterstützung aus den benachbarten Orten.

Die erste Alarmierung ging bei den Rettungskräften gegen 17 Uhr am Montagnachmittag ein. In Dannstadt