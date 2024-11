200 Euro Bußgeld und ein Punkt in der Verkehrssünderkartei kommen auf einen Autofahrer zu, den die Polizei am Samstag auf der L530 zwischen Mutterstadt und Dannstadt-Schauernheim geblitzt hat. Wie es im Bericht heißt, wurde das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 106 Kilometern pro Stunde gemessen. Erlaubt sind in diesem Bereich 70 Kilometer pro Stunde. Bei der Geschwindigkeitsüberwachung, die zwischen 11.30 und 13 Uhr stattfand, registrierten die Beamten insgesamt 17 Verstöße.