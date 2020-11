Die L 528 zwischen Speyer und Böhl-Iggelheim wird ab kommender Woche für den Abriss und Neubau der Ranschgrabenbrücke gesperrt. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mitteilt, kann die Straße nach Iggelheim ab Montag, 9. November, für rund fünf Monate ab dem Abzweig K 15 in Richtung Dudenhofen bis zur Speyerer Straße nicht mehr befahren werden. Der parallel zur L 528 verlaufende Fuß- und Radweg bleibe über die gesamte Zeit für Fußgänger und Radler geöffnet.

Eine Instandsetzung der 1953 erbauten Brücke sei aus konstruktiven und wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar, heißt es vom LBM. Das fünf Meter lange Bauwerk müsse täglich im Mittel 6183 Fahrzeuge verkraften, davon zwei Prozent Schwerlastanteil. „Der Brückenneubau erhält zu beiden Seiten des Gewässers neue Unterbauten aus Spundwänden, auf denen später der Überbau aus Stahlbeton hergestellt wird und der Aufnahme der Fahrbahn dient“, erläutern die Planer. Kosten des Projekts: rund 570.000 Euro, die das Land trägt.

Als Umleitung ausgewiesen wird von Speyer aus laut LBM die Strecke über K 15, B 39 und L 532 am Holiday-Park bei Haßloch vorbei in Richtung der Kreisgemeinde. In der anderen Fahrtrichtung erfolgt die Umleitung in umgekehrter Richtung.