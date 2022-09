Während die Lüftungsgeräte in den kommunalen Kitas in Waldsee längst in Betrieb sind, dauert es in der Grundschule wohl noch bis nach den Herbstferien, bis es auch dort funktioniert. Die Geräte sind zwar bereits installiert, doch es fehlen die Ventilatoren. Die fehlenden Teile sollen im Oktober geliefert werden, eine Garantie dafür gebe es aber nicht, informierte Ortsbürgermeisterin Claudia Klein (CDU) den Schulträgerausschuss. Eigentlich hätten die Lüftungsgeräte zuerst in der Schule und dann in den Kitas installiert werden sollen, das beauftragte Unternehmen habe aber die Prioritäten vertauscht.

Insgesamt sei man aber sehr froh, dass die Geräte nun auch bald in den Schulen laufen, denn beim beauftragten Unternehmen gebe es mittlerweile einen Lieferrückstand von mehreren hundert Geräten. So sei die Lieferung der Lüftungsgeräte für die Grundschule in Neuhofen erst für das zweite Quartal 2023 in Aussicht gestellt. Die Nachbargemeinde hatte die Bestellung nur wenige Wochen nach den Waldseern in Auftrag gegeben. Außerdem möchte die Ortsgemeinde zwei weitere Lüftungsgeräte für den Religionssaal und einen weiteren Klassensaal anschaffen, da es in diesem Jahr unerwarteterweise vier erste Klassen gibt und die Schule auch in Zukunft vierzügig sein könnte.