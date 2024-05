International geht es für die Rhein-Neckar Löwen im Final Four der European League noch um einiges – und in der Handball-Bundesliga soll zumindest noch ein einstelliger Tabellenplatz her. Ihren Teil dazu hat die Mannschaft am Donnerstagabend beim 30:26-Sieg beim THW Kiel beigetragen. Zur Halbzeit führten die Rhein-Neckar Löwen 12:10, vor allem Torhüter Mikael Appelgren überzeugte im ersten Abschnitt. Über die gesamte Spieldauer hielt er mehr als 42 Prozent der Würfe auf sein Gehäuse, einen Durchhänger hatte er nur kurz nach der Pause. Kiel blieb jedoch glücklos und mangelhaft in der Chancenverwertung – und anders als zu oft in dieser Spielzeit blieb die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze auch im zweiten Durchgang stabil und siegte letztlich verdient.