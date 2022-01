Bürgermeister Michael Reith (SPD) hat den Ortsbürgermeistern der Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim angeboten, ihnen kostenlos die provisorischen Lüftungsanlagen aus den Grundschulen zu überlassen. Sie sollen in den kommunalen und konfessionellen Kindertagesstätten betrieben werden.

Somit könnten die Kitas, die mangels Zuschuss keine raumlufttechnischen Anlage bekommen können, zumindest eine Abluftanlage erhalten, meinte Reith. Er bezieht sich damit auf den Fall in Lambsheim, wo der Einbau solcher Anlagen nur für drei Kindergärten vom Staat gefördert wird.

Der Bauhof Lambsheim habe die provisorischen Abluftanlagen in den Grundschulen der VG installiert und kenne sich deshalb damit aus, erklärte der Verbandsbürgermeister. „Die Installation könnte in den Ferien durchgeführt werden, da es in diesem Fall keine Frist gibt, die zu beachten wäre.“ Und die rückgebauten Anlagen könnten wieder einer sinnvollen Nutzung zugeführt werden. Ob die Kita-Träger das Angebot annehmen werden, ist bisher noch offen.

Die Lüftungsanlagen müssen laut Reith nicht dauerhaft laufen, sondern nur, wenn die CO 2 -Ampel dies anzeigt. „Damit ausreichend Luft zuströmt, soll für diesen Zeitraum ein Fenster gekippt werden und vor diesem Fenster ein Vorhang angebracht werden.“ Außenluft werde dann auf den Boden geleitet, während die verbrauchte Luft oben abgesaugt werde.

Was den Einbau professioneller Raumluftanlagen in den Schulen betrifft, teilte Reith mit, dass im Februar in Heßheim begonnen werde, danach seien die Grundschulen Beindersheim, Großniedesheim und Lambsheim an der Reihe.