Über interessierte Besucher und viele positive Gespräche freuten sich die Aussteller beim Österlichen Kunsthandwerkermarkt in Fußgönheim. In der Schlossscheune rückte das Schöne in den Vordergrund. Ganz bewusst.

Vielleicht liegt es daran, dass viele in dieser von der Pandemie und einem Krieg mitten in Europa geprägten Zeit, das Schöne bewusster wahrnehmen. Vielleicht ist auch die Sehnsucht